Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что страна выйдет из Международного уголовного суда (МУС) по решению правящей партии Африканский национальный конгресс (АНК), передает издание «Известия». По словам главы государства, решение принято в связи с «определенными ситуациями». О чем именно идет речь президент не уточнил.

Решение АНК о выходе из Международного уголовного суда объясняется пристрастностью МУС в отношении к определенным ситуациям, — заявил Рамафоса.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что правительство ЮАР и правящая партия в преддверии саммита БРИКС рассматривают варианты, позволяющие избежать исполнения ордера Международного уголовного суда в Гааге на арест президента России Владимира Путина. Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что в саммите организации, предположительно, примут личное участие лидеры всех входящих в нее стран, включая Путина, который уже получил приглашение.