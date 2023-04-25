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ЮАР заявила о выходе из Международного уголовного суда

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что страна выйдет из Международного уголовного суда (МУС) по решению правящей партии Африканский национальный конгресс (АНК), передает издание «Известия». По словам главы государства, решение принято в связи с «определенными ситуациями». О чем именно идет речь президент не уточнил.

Решение АНК о выходе из Международного уголовного суда объясняется пристрастностью МУС в отношении к определенным ситуациям, — заявил Рамафоса.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что правительство ЮАР и правящая партия в преддверии саммита БРИКС рассматривают варианты, позволяющие избежать исполнения ордера Международного уголовного суда в Гааге на арест президента России Владимира Путина. Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что в саммите организации, предположительно, примут личное участие лидеры всех входящих в нее стран, включая Путина, который уже получил приглашение.

В ЮАР отказались считать Москву «врагом»

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам рeбенка Марии Львовой-Беловой. В суде заявили, что основанием для этого послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Росcию».

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