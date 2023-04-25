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В Казахстане с июля введут четырехдневную рабочую неделю

С 1 июля в Казахстане введут четырехдневную рабочую неделю. Соответствующие поправки в Трудовом кодексе страны подписал президент Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.

В Казахстане с июля введут четырехдневную рабочую неделю
© globallookpress.com

Портал напомнил, что на данный момент в Казахстане предусмотрены пятидневные, шестидневные и неполные рабочие недели, продолжительность последней определяется по соглашению сторон.

Нововведение коснется отдельных производств. При этом останется возможность чередовать четырехдневную рабочую неделю с пяти- и шестидневной. Общим выходным днем для любой из этих форм останется воскресенье. Дополнительные же дни будут устанавливаться коллективным договором или правилами трудового распорядка.

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