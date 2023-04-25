Фарерские острова отказались по призыву Дании запретить заход российских судов

Фарерские острова не намерены закрывать доступ российским рыболовным судам в свои порты по призыву Дании, заявил глава МИД островной автономии Хогни Хойдал, сообщил брюссельский портал Euractiv.

Фарерские острова сами могут оценить, что происходит у них на территории, заявил Хойдал, передает ТАСС со ссылкой на Euractiv.

Так министр прокомментировал призыв главы оппозиционной Консервативной народной партии Дании к запрету для российских судов на заход в порты Фарерских островов якобы из-за угрозы безопасности.

Чиновник добавил, что такие высказывания подрывают демократию на архипелаге, Копенгаген так пытается разыграть «имперскую карту». Хойдал пояснил, что власти островов стали пристальнее следить за промыслом и доставкой товаров в своих водах.