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Фарерские острова заявили о способности без Дании решить вопрос о пропуске российских судов в порты

Фарерские острова не намерены закрывать доступ российским рыболовным судам в свои порты по призыву Дании, заявил глава МИД островной автономии Хогни Хойдал, сообщил брюссельский портал Euractiv.

Фарерские острова отказались по призыву Дании запретить заход российских судов
© РИА Новости

Фарерские острова сами могут оценить, что происходит у них на территории, заявил Хойдал, передает ТАСС со ссылкой на Euractiv.

Так министр прокомментировал призыв главы оппозиционной Консервативной народной партии Дании к запрету для российских судов на заход в порты Фарерских островов якобы из-за угрозы безопасности.

Чиновник добавил, что такие высказывания подрывают демократию на архипелаге, Копенгаген так пытается разыграть «имперскую карту». Хойдал пояснил, что власти островов стали пристальнее следить за промыслом и доставкой товаров в своих водах.

В ноябре 2022 года Фарерские острова продлили договор о рыболовстве с Россией. Стороны распределили квоты ловли рыбы в территориальных водах двух стран.

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