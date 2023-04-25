ВОЗ отреагировала на захват биолаборатории в Судане

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена захватом биологической лаборатории в Судане, который совершила одна из сторон конфликта. Такое заявлении сделала пресс-служба ВОЗ, передает ТАСС.

«Всемирная организация здравоохранения обеспокоена захватом национальной лаборатории общественного здравоохранения одной из сторон вооруженного конфликта в Судане», — сказали там.

В пресс-службе ВОЗ пояснили, что главными причинами этого являются то, что в лабораторию больше не могут попасть квалифицированные специалисты и из-за отключения электроэнергии за хранящимися там в медицинских целях биоматериалами невозможно должным образом следить.

Кроме того захват лаборатории помимо угроз химического характера несет еще и опасность биорисков из-за отсутствия функционирующих генераторов, добавили в организации.