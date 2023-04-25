$81.55+0.2890.03+0.57

В ВОЗ обеспокоены захватом биолаборатории в Судане

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена захватом биологической лаборатории в Судане, который совершила одна из сторон конфликта. Такое заявлении сделала пресс-служба ВОЗ, передает ТАСС.

ВОЗ отреагировала на захват биолаборатории в Судане
© globallookpress.com

«Всемирная организация здравоохранения обеспокоена захватом национальной лаборатории общественного здравоохранения одной из сторон вооруженного конфликта в Судане», — сказали там.

В пресс-службе ВОЗ пояснили, что главными причинами этого являются то, что в лабораторию больше не могут попасть квалифицированные специалисты и из-за отключения электроэнергии за хранящимися там в медицинских целях биоматериалами невозможно должным образом следить.

Кроме того захват лаборатории помимо угроз химического характера несет еще и опасность биорисков из-за отсутствия функционирующих генераторов, добавили в организации.

Ранее сообщалось, что боевики в Судане захватили лабораторию с образцами опасных заболеваний. Указывалось, что среди образцов, находящихся там были полиомиелит и корь.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий