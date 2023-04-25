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Белый дом: претензии к возрасту Байдена уже высказывались, но он исполняет задачи

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что претензии к возрасту президента США Джо Байдена высказывались и в период кампании 2020 года, но он исполняет задачи. Об этом сообщает РИА Новости.

В Белом доме высказались о претензиях к возрасту Байдена
© Газета.Ru

«Что касается возраста, мы уже слышали это в 2020 году снова и снова. Но если вы посмотрите на то, что он сделал за последние два года, он смог добиться исполнения задач», — рассказала Жан-Пьер.

По ее словам, представители Республиканской партии не исполняют задач во благо американских граждан.

Ранее руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, комментируя намерение президента США Джо Байдена переизбраться, заявил, что Россия не вмешивается в дела других стран.

До этого 25 апреля Байден официально объявил, что выдвигается на переизбрание на пост главы государства.

Байден официально объявил об участии в выборах президента США

Байден является 46-м главой Белого дома, сейчас ему 80 лет. Его предшественником был бизнесмен Дональд Трамп, который в настоящий момент участвует в судебных процессах и, вероятно, поучаствует в борьбе за президентское кресло даже при обвинительном приговоре.

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