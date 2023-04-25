Конгрессвумен назвала решение Байдена баллотироваться на выборы "эгоистичным"

Конгрессвумен из Джорджии Марджери Тэйлор-Грин назвала решение президента США Джо Байдена баллотироваться на выборах в 2024 году «эгоистичным». Об этом она написала в своем Twitter.

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«Сам Джо уже доказал, что он худший президент в истории, теперь мы должны доказать, насколько коррумпирован Джо Байден на самом деле», — написала она.

Ранее президент США Джо Байден официально объявил, что выдвигается на переизбрание на пост главы государства.

Газета Politico писала, что предвыборной кампанией действующего президента США будет руководить его советница, Джули Чавес Родригес. По данным газеты, Родригес должна быть номинирована на главу предвыборной кампании 26 апреля.