Трамп заявил, что с нетерпением ждет дебатов с Байденом

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с главой Соединенных Штатов Джо Байденом на «этапе дебатов», где они смогут «сравнить достижения». Об этом сообщает Fox News.

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Трамп участвует в предвыборной гонке от Республиканской партии, а Джо Байден объявил, что будет баллотироваться на второй срок от демократической партии.

Трамп также назвал президентство Байдена «катастрофическим» и «неудавшимся». «Вы можете взять пятерых худших президентов в американской истории и сложить их вместе, и они не нанесут того ущерба, который Джо Байден нанес нашей стране всего за несколько коротких лет. Даже не близко», — говорится в заявлении Трампа.

Трамп раскритиковал действия президента в отношении экономики и инфляции, нелегальной иммиграции, ухода из Афганистана и многого другого, назвав Байдена «самым коррумпированным президентом в американской истории».

Бывший президент обвинил своего преемника в унижении Америки на мировой арене и заявил, что конфликта на Украине не произошло бы, если бы он все еще был у власти. «Джо Байден привел нас на грань Третьей мировой войны», — заявил Трамп. «С таким бедственным и неудавшимся президентством почти невероятно, чтобы Байден даже подумал о переизбрании», — отметил Трамп.

Ранее стало известно, что бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон, распространяет среди республиканцев в палате представителей письмо с требованием, чтобы президент Джо Байден прошел тест на умственные способности или отказался от участия в президентских выборах 2024 года.