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США пригрозили Казахстану вторичными санкциями

Помощник министра финансов США Элизабет Розенберг заявила, что для Казахстана вырос риск оказаться под вторичными санкциями из-за помощи России. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время своего визита в Астану Розенберг рассказала, что со вторичными санкциями могут столкнуться как власти Казахстана, так и местные компании и банки.

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По словам Розенберг, США поддерживают контакт с представителями правительства Казахстана и с частными компания страны, «чтобы обозначить риски и последствия», которые могут возникнуть из-за помощи России в обходе санкций.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что ЕС введет 11-й пакет санкций против России и попытается пресечь попытки Москвы обойти санкции.

Еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс подчеркнула, что не стоит недооценивать усилия, которые Россия предпримет «со своими друзьями по всему миру», чтобы обойти европейские ограничения.

Минфин США публиковал список стран, помогающих России обходить санкции, в их числе - Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. МакГиннесс отмечала, что физические и юридические лица из этих стран, не соблюдающие ограничения ЕС, также попадут под санкции.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал угрозы вторичными санкциями признаком отсутствия у Запада уважения к самостоятельности и независимости этих стран.

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