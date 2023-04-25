В Судане боевики захватили лабораторию с образцами опасных заболеваний

Боевики в Судане захватили центральную государственную лабораторию, где находятся образцы заболеваний, сообщил представитель ВОЗ в этой стране Нима Саид Абид. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, среди образцов, находящихся в лаборатории кроме прочего есть полиомиелит и корь.

«Существует огромный биологический риск, связанный с захватом центральной лаборатории системы общественного здравоохранения <...> одной из воюющих сторон», - сказал Абид.

Ранее посол РФ в Судане Андрей Черновол заявил, что участники конфликта не пытались захватить российское посольство в Хартуме. По его словам, все меры предосторожности были предприняты с первых минут конфликта. Он посоветовал россиянам, находящимся в стране не выходить за пределы места их нахождения.