В Судане боевики захватили лабораторию с образцами опасных заболеваний
Боевики в Судане захватили центральную государственную лабораторию, где находятся образцы заболеваний, сообщил представитель ВОЗ в этой стране Нима Саид Абид. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, среди образцов, находящихся в лаборатории кроме прочего есть полиомиелит и корь.
«Существует огромный биологический риск, связанный с захватом центральной лаборатории системы общественного здравоохранения <...> одной из воюющих сторон», - сказал Абид.
Ранее посол РФ в Судане Андрей Черновол заявил, что участники конфликта не пытались захватить российское посольство в Хартуме. По его словам, все меры предосторожности были предприняты с первых минут конфликта. Он посоветовал россиянам, находящимся в стране не выходить за пределы места их нахождения.
В настоящий момент среди пострадавших в Судане нет граждан России. Черновол также подчеркнул, что российская сторона занимается вопросом эвакуации россиян.