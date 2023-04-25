$81.27-0.2189.46+0.11

В Судане боевики захватили лабораторию с образцами опасных заболеваний

Боевики в Судане захватили центральную государственную лабораторию, где находятся образцы заболеваний, сообщил представитель ВОЗ в этой стране Нима Саид Абид. Об этом пишет РИА Новости.

В Судане боевики захватили лабораторию с образцами опасных заболеваний
© globallookpress.com

По его словам, среди образцов, находящихся в лаборатории кроме прочего есть полиомиелит и корь.

«Существует огромный биологический риск, связанный с захватом центральной лаборатории системы общественного здравоохранения <...> одной из воюющих сторон», - сказал Абид.

В Кремле ответили на вопрос о возможной эвакуации россиян из Судана

Ранее посол РФ в Судане Андрей Черновол заявил, что участники конфликта не пытались захватить российское посольство в Хартуме. По его словам, все меры предосторожности были предприняты с первых минут конфликта. Он посоветовал россиянам, находящимся в стране не выходить за пределы места их нахождения.

В настоящий момент среди пострадавших в Судане нет граждан России. Черновол также подчеркнул, что российская сторона занимается вопросом эвакуации россиян.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий