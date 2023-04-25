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США предупредили Казахстан о вторичных санкциях за помощь России

Помощник министра финансов США Элизабет Розенберг заявила, что в отношении властей Казахстана, а также казахстанских банков и компаний, растёт риск применения вторичных санкций, сообщает РИА Новости.

США пригрозили Казахстану вторичными санкциями
© РИА Новости

В ходе визита в Астану она отметила, что американские власти предупреждают казахстанские власти и бизнес о возможных последствиях за помощь России в обходе введённых против неё ограничений и мер экспортного контроля.

«Мы находимся в партнерстве с нашими казахстанскими коллегами, с представителями правительства, с представителями частного сектора для того, чтобы ясно обозначить эти риски», - указала Розенберг.

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