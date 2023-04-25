США пригрозили Казахстану вторичными санкциями

США предупредили Казахстан о вторичных санкциях за помощь России
Помощник министра финансов США Элизабет Розенберг заявила, что в отношении властей Казахстана, а также казахстанских банков и компаний, растёт риск применения вторичных санкций, сообщает РИА Новости.
В ходе визита в Астану она отметила, что американские власти предупреждают казахстанские власти и бизнес о возможных последствиях за помощь России в обходе введённых против неё ограничений и мер экспортного контроля.
«Мы находимся в партнерстве с нашими казахстанскими коллегами, с представителями правительства, с представителями частного сектора для того, чтобы ясно обозначить эти риски», - указала Розенберг.