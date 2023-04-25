Кнайсль назвала неполноценной политику Запада в отношении России

Политика Запада в отношении России неполноценна и направлена только на введение санкций против российской стороны. Об этом рассказала во вторник бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".

"Северная Америка и Европейский союз в настоящее время занимают ту же позицию, что Австралия и Япония . Это совсем не политика, это эрзац-политика, это санкции, которые заменили любую политику, там нет никакой политики, есть только санкции", - сказала она.

Бывшая глава МИД Австрии также напомнила, что впервые в России она побывала в рамках туристической поездки по Москве весной 2014 года и добавила, что средства массовой информации Вены в 2022 году начали утверждать о состоявшейся в 1992 году вербовке Кнайсль в качестве российской шпионки. "Это значит, что любой нерусский человек в сегодняшней Европе, который осмеливается продолжать сотрудничество с Россией, попадает в категорию шпионов, а может быть и еще хуже", - констатировала она.