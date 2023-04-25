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Экс-глава МИД Австрии назвала неполноценной политику Запада в отношении России

Политика Запада в отношении России неполноценна и направлена только на введение санкций против российской стороны. Об этом рассказала во вторник бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".

Кнайсль назвала неполноценной политику Запада в отношении России
© globallookpress.com

"Северная Америка и Европейский союз в настоящее время занимают ту же позицию, что Австралия и Япония. Это совсем не политика, это эрзац-политика, это санкции, которые заменили любую политику, там нет никакой политики, есть только санкции", - сказала она.

Кнайсль также подчеркнула, что проводимая западными странами политика преследует цель "победить Россию на поле боя", исключает дипломатию и проведение переговоров.

Бывшая глава МИД Австрии также напомнила, что впервые в России она побывала в рамках туристической поездки по Москве весной 2014 года и добавила, что средства массовой информации Вены в 2022 году начали утверждать о состоявшейся в 1992 году вербовке Кнайсль в качестве российской шпионки. "Это значит, что любой нерусский человек в сегодняшней Европе, который осмеливается продолжать сотрудничество с Россией, попадает в категорию шпионов, а может быть и еще хуже", - констатировала она.

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