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В Италии признали опасность для свободы страны с началом СВО

Свобода Италии находится в опасности с началом специальной военной операции (СВО) России на Украине, признала премьер-министр страны Джорджа Мелони в день 78-й годовщины Освобождения от нацистской оккупации и фашизма. Ее слова приводит Corriere della Sera.

В Италии признали опасность для свободы страны с началом СВО
© Lenta.ru

Мелони отметила, что современный мир характеризуется противостоянием автократий и демократий, из-за его возникает угроза подрыва международного порядка. Она уточнила, что либеральные демократии построили современный порядок после окончания Второй мировой войны и распада Советского Союза.

«В этой новой биполярности Италия сделала свой выбор, и этот выбор ясен. Мы на стороне свободы и демократии без "если" и "но", и это лучший способ актуализировать послание 25 апреля. Потому что с российским вторжением на Украину наша свобода вновь оказалась в конкретной опасности», — заявила итальянский премьер.

Кроме того, она напомнила о принятой Европарламентом резолюции «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы». В документе говорилось, что заключенный в 1939 году Договор о ненападении между Германией и СССР поделил Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны. Мелони также заверила в своей поддержке положений резолюции.

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