Харрис заявила о намерении переизбираться вместе с Байденом

Камала Харрис заявила о планах выдвигаться в 2024 году в качестве вице-президента в паре с Джо Байденом. О своем намерении она объявила в Twitter.

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Харрис занимает этот пост в текущий период.

Она выразила уверенность в том, что их «демократия будет настолько сильной, насколько будет стремление бороться за нее».

До этого действующий президент США Джо Байден объявил, что будет выдвигаться на предстоящих выборах президента Соединенных Штатов.

Выборы президента США запланированы на осень 2024 года. Предшественник Байдена и главный политический оппонент Дональд Трамп в ноябре 2022 года уже заявил о начале борьбы за высший государственный пост в стране.