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ВОЗ назвала число погибших из-за боевых действий в Судане

Из-за боевых действий в Судане между армией страны и Силами быстрого реагирования погибли 459 человек и 4072 получили ранения различной степени тяжести, заявил представитель ВОЗ Нима Саид Абид. Его слова приводит РИА Новости.

ВОЗ назвала число погибших из-за боевых действий в Судане
© РИА Новости

При этом он отметил, что 459 человек - официальная цифра, реальная выше. С начала конфликта, добавил, он, на медучреждения страны напали 14 раз, в результате атак погибли 14 человек.

Ранее при обстреле автомобиля в столице Судана погиб египетский дипломат, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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