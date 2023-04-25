ВОЗ назвала число погибших из-за боевых действий в Судане
Из-за боевых действий в Судане между армией страны и Силами быстрого реагирования погибли 459 человек и 4072 получили ранения различной степени тяжести, заявил представитель ВОЗ Нима Саид Абид. Его слова приводит РИА Новости.
При этом он отметил, что 459 человек - официальная цифра, реальная выше. С начала конфликта, добавил, он, на медучреждения страны напали 14 раз, в результате атак погибли 14 человек.
Ранее при обстреле автомобиля в столице Судана погиб египетский дипломат, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».