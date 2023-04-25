Польша рискует лишиться единственного ядерного реактора

Единственный ядерный реактор в Польше, а значит и лечение тысяч людей, оказались под угрозой из-за перспективы массового увольнения сотрудников, недовольных низкой заработной платой. Об этом пишет радиостанция RMF FM.

По данным издания, реактор «Мария», названный в честь дважды нобелевского лауреата Марии Склодовской-Кюри, производит медицинские радиоизотопы, которые используются в терапии и диагностике онкологических заболеваний, в том числе Молибден-99, Йод-131.

«Мария обслуживает десятки больниц в Польше. (…) Лечение тысяч людей может оказаться под угрозой, и единственный ядерный реактор в Польше может перестать работать. Все потому, что не будет специалистов», - констатируется в статье.

Сотрудники, обслуживающие реактор, предупредили, что их не устраивают низкие зарплаты, и они готовы уволиться. Сейчас старший специалист реактора, руководитель смены или отдела может заработать максимум 5,2 тысячи злотых брутто (около 1250 долларов). Подавляющее же большинство сотрудников зарабатывают максимум 4,8 злотых брутто (около 1150 долларов). При этом они утверждают, что уже получают предложения от других компаний, где им обещают зарплату от 16 до 25 тысяч долларов (от 3850 до 6 тысяч долларов), отмечает RMF FM.

В случае остановки реактора нехватка радиоизотопов произойдет практически сразу.

«Если реактор не будет работать, пациенты не получат лечение. Например, радиоизотопы, которые мы производим, используются для диагностики костей или работы сердца, или работы кровеносной системы, или даже для онкологической диагностики», - рассказал один из сотрудников.