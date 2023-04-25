Обзор иноСМИ: «пряник» Запада для РФ и во сколько обошлось увольнение Карлсона

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Политолог: Запад должен предложить России «пряник»

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Политолог Джеральд Ф. Хайман заявил в своей статье для The National Interest, что международный остракизм не является разумным рецептом отношений с такой большой и важной страной, как Россия. Истинное искусство государственного управления требует прозорливого взгляда как на долгосрочную, так и на сиюминутную политику; необходимо учитывать, что Россия не исчезнет, подчеркнул Харман.

Если гнев и враждебность станут отличительными чертами политики стран НАТО в отношении России, результатом будет линия вражды от Баренцева моря вниз по восточным границам Норвегии, Финляндии, Эстонии, Латвии и Украины до Черного моря и, в зависимости от позиции Турции, возможно, к Средиземному морю. Это означало бы границу вражды между целыми цивилизациями, каждой с огромными армиями и экономиками, с ядерным вооружением, способными превратить друг друга в радиоактивные обломки. По мнению Хаймана, Западу стоит избрать стратегию получше - побудить руководство России договориться о приемлемом решении украинского кризиса и предложить ей «пряники, а не только кнуты» - возвращение к глобальной торговле, отмену санкций и отношение к России как к мировой державе в противовес унижению, которое страна испытала в 90-е. Россия должна быть интегрирована, насколько это возможно, в европейскую семью, заключил автор.

В Британии назвали ошибкой холодную войну с Китаем

Глава МИД Британии Джеймс Клеверли считает, что объявление холодной войны Китаю было бы ошибкой и «предало бы» национальные интересы Лондона, сообщает Politico. По мнению министра, Великобритания должна взаимодействовать с Китаем, а не изолировать Пекин в «новой холодной войне».

В своем послании к Консервативной партии Клеверли предостерегает от эпохи открытой конфронтации с Пекином, которая может нанести ущерб экономическим интересам Великобритании и ограничить способность Запада решать общие проблемы, включая изменение климата и нераспространение ядерного оружия. Замечания Клеверли прозвучали в тот момент, когда некоторые британские фирмы разорвали свои связи с Китаем и перенесли свою деятельность в другие страны, готовясь к ухудшению отношений, подчеркивает Politico.

ПВО и боевые дельфины на защите Севастополя

Украина попыталась атаковать Севастополь беспилотниками, но ни один из двух украинских дронов не проник в гавань. Россия предприняла масштабные усилия по укреплению защиты гавани,

пишет Naval News.

Портал отмечает, что вход в севастопольскую гавань теперь защищен как минимум шестью слоями физических барьеров вдобавок к патрульным катерам, вертолетным патрулям, боевым дельфинам против дайверов и огневым точкам. Военный аналитик Бенджамин Питте заявил изданию, что новые оборонительные сооружения стали частью более широких усилий по укреплению Крыма. Он заявил, что российские корабли в последние недели начали чаще патрулировать район вблизи Керченского пролива. На земле вокруг ключевых точек обустроено большее количество траншей, российская авиация становится более агрессивной в отношении разведывательных миссий НАТО, а вокруг Севастополя размещены несколько батарей ПВО, заявил эксперт.

Bloomberg: увольнение Карлсона обошлось Fox News в полмиллиарда

Увольнение Такера Карлсона, одного из самых популярных ведущих прайм-тайма Fox News, лишило компанию более чем 500 миллионов долларов. По крайней мере, на это указывает падение акций Fox, сообщает Bloomberg.

Акции класса А Fox Corp. упали на 5,4 процента в понедельник, 24 апреля, после того, как компания объявила об увольнении Карлсона. Это произошло всего через несколько дней после того, как Fox согласилась заплатить 787 миллионов долларов для урегулирования иска о клевете, поданного Dominion Voting Systems Inc. Увольнение Карлсона произошло на фоне раскрытия его личной переписки в рамках процесса по иску Dominion. В одном из сообщений Карлсон упомянул руководство канала, используя ругательство: «Эти ублюдки подрывают доверие к нам». Другие его сообщения сочли сексистскими. Аудитория вечернего шоу Карлсона составляла более 3,7 миллионов человек.

Politico: ЕС попытается отвоевать четыре страны у России и Китая

В распоряжение Politico попала расшифровка конфиденциального брифинга ЕС, подробно описывающая планы блока по привлечению на свою сторону четырех «приоритетных» государств - Бразилии, Чили, Нигерии и Казахстана, сохраняющих хорошие отношения с Россией и Китаем.