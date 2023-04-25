Bloomberg: не менее 19 стран выразили желание присоединиться к БРИКС

"[На встрече] будет обсуждаться расширение БРИКС и формы, которые оно может принять. Тринадцать стран уже формально запросили членство, еще шесть сделали это неформально. Каждый день мы получаем подобные запросы", - заявил посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР, шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал, слова которого приводит агентство.