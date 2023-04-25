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Bloomberg: не менее 19 стран выразили желание присоединиться к БРИКС

Порядка 19 стран выразили намерение присоединиться к группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), их запросы будут обсуждаться на встрече министров иностранных дел объединения, которая в июне пройдет в южноафриканском Кейптауне. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"[На встрече] будет обсуждаться расширение БРИКС и формы, которые оно может принять. Тринадцать стран уже формально запросили членство, еще шесть сделали это неформально. Каждый день мы получаем подобные запросы", - заявил посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР, шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал, слова которого приводит агентство.

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На повестке также будут стоять "горячие вопросы", в том числе реакция группы на кризис в Судане, уточнил дипломат.

Суклал также отметил, что все главы МИД БРИКС "подтвердили свое участие" в указанной встрече.

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