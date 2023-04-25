Евросоюз выделил Украине полтора миллиарда евро

«Сегодня мы предоставляем Украине еще 1,5 миллиарда евро в рамках нашего ежегодного пакета макрофинансовой помощи», — написала она, добавив, что Евросоюз продолжит «помогать Украине противостоять российской агрессии, поддерживать работу ее институтов и инфраструктуры».