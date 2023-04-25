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Евросоюз выделил Украине полтора миллиарда евро

Евросоюз выделил Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро. Об этом Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

Евросоюз выделил Украине полтора миллиарда евро
© legion-media.ru

«Сегодня мы предоставляем Украине еще 1,5 миллиарда евро в рамках нашего ежегодного пакета макрофинансовой помощи», — написала она, добавив, что Евросоюз продолжит «помогать Украине противостоять российской агрессии, поддерживать работу ее институтов и инфраструктуры».

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Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель назвал общую стоимость переданных Украине вооружений. По его словам, Киеву было поставлено оружия уже более чем на 13 миллиардов евро.

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