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NYT: Украина запланировала на май контрнаступление на южном направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запланировали начать в следующем месяце контрнаступление на южном направлении. Об этом в понедельник сообщила газета The New York Times со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона и американской разведки.

NYT: Украина запланировала на май контрнаступление на южном направлении
© flickr.com

Как отмечает издание, к концу апреля Украина подготовит 12 боевых бригад численностью по 4 тыс. человек, чтобы начать контрнаступление на южном направлении. Западные страны занимаются обучением и снабжением 9 из 12 бригад. Как отмечает издание, американские чиновники считают маловероятным, что контрнаступление приведет к существенным изменениям на поле боя.

Тема возможного контрнаступления ВСУ муссируется в СМИ уже несколько месяцев. В СМИ назывались разные даты. МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.

Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон и Минюст США приступили к расследованию из-за утечки секретных документов, касающихся планов Вашингтона и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению. Множество материалов, раскрывающих данные о графиках поставок оружия и численности войск, были с начала года опубликованы, в частности, в Twitter и Telegram.

По подозрению в публикации секретных документов 13 апреля был арестован военнослужащий ВВС Национальной гвардии США 21-летний Джек Даглас Тейшейра.

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