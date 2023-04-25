СМИ: рекордное число украинцев и белорусов получили гражданство Польши

В прошлом году Польша предоставила гражданство рекордному количеству иностранцев, в основном из Украины и Белоруссии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Rzeczpospolita.

Так, 10 тысяч человек получили в прошлом году гражданство Польши. Из них 5,2 тыс. украинцев, почти 3 тыс. белорусов и всего 405 россиян. За последние годы это стало рекордным числом. Всего же за пять последних лет польское гражданство было выдано 37 тыс. иностранцам.

Глава Союза украинцев в Польше Мирослав Скурка считает, что в будущем это число будет только увеличиваться, так как сейчас в Польше живет порядка 3 млн украинцев. Получить польское гражданство проще всего иностранцам, у которых есть так называемая карта поляка. Для остальных необходимо прожить в стране как минимум пять лет, имея легальный доход и постоянное место жительства.