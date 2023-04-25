Президент России Владимир Путин является одним из величайших людей этого столетия. Об этом сообщил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

Бывший военный заявил, что когда люди будут оценивать историю этого века, над всеми будет возвышаться имя Владимира Путина.

Эксперт указал, что Путин спас Россию от смутных времен девяностых годов прошлого века. Разведчик отметил, что президент РФ "говорит истину и находится на правильной стороне истории".