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В пресс-службе Жапарова подтвердили, что он посетит парад Победы в Москве

Президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе предстоящего визита в Москву 8-9 мая в том числе в качестве почетного гостя посетит парад Победы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы киргизского государства.

В пресс-службе Жапарова подтвердили, что он посетит парад Победы в Москве
© ТАСС

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 8 мая текущего года по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина с официальным визитом посетит Россию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 9 мая глава республики в Москве "посетит парад Победы в качестве почетного гостя".

Как планируется, в ходе визита Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом РФ, в ходе которых лидеры двух государств обсудят "актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества".

Помимо этого, ожидаются встречи президента Киргизии "с другими официальными лицами Российской Федерации".

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