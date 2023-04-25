В пресс-службе Жапарова подтвердили, что он посетит парад Победы в Москве

Президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе предстоящего визита в Москву 8-9 мая в том числе в качестве почетного гостя посетит парад Победы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 8 мая текущего года по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина с официальным визитом посетит Россию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 9 мая глава республики в Москве "посетит парад Победы в качестве почетного гостя".

Как планируется, в ходе визита Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом РФ, в ходе которых лидеры двух государств обсудят "актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества".