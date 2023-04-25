Клеверли: Лондон готовит эвакуацию граждан из Судана

Власти Великобритании готовят эвакуацию граждан из Судана, сообщил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

«Правительство Великобритании координирует эвакуацию британских граждан из Судана», — написал он в Twitter.

Клеверли заявил, что власти Британии связываются с гражданами напрямую и предоставляют маршруты для выезда из страны.

Ранее посол России в Судане Андрей Черновол сообщил, что российская сторона прорабатывает вопрос эвакуации россиян из Судана с учётом всех рисков.