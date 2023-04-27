The Scotsman: Запад отвел Зеленскому шесть месяцев на победу

У президента Украины Владимира Зеленского осталось полгода для достижения в военных действиях приемлемого для Запада результат. Об этом заявил бывший британский дипломат и профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси в статье в газете The Scotsman.

— Если Украина не победит Россию в ближайшие шесть месяцев, Запад, вероятно, окажет давление на президента Владимира Зеленского, чтобы тот провел переговоры с Путиным, — сказал он.

Эксперт уверен, что Зеленский знает об усталости США и Евросоюза от военных действий на Украине. Западные страны, подчеркнул Уилласи-Уилси, крайне обеспокоены политическими и экономическими последствиями конфликта для своих стран, передает издание.