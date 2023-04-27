$81.63+0.0890.14+0.11

The Scotsman: У Зеленского осталось всего шесть месяцев, чтобы добиться успеха в конфликте

У президента Украины Владимира Зеленского осталось полгода для достижения в военных действиях приемлемого для Запада результат. Об этом заявил бывший британский дипломат и профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси в статье в газете The Scotsman.

The Scotsman: Запад отвел Зеленскому шесть месяцев на победу
© globallookpress.com

— Если Украина не победит Россию в ближайшие шесть месяцев, Запад, вероятно, окажет давление на президента Владимира Зеленского, чтобы тот провел переговоры с Путиным, — сказал он.

Эксперт уверен, что Зеленский знает об усталости США и Евросоюза от военных действий на Украине. Западные страны, подчеркнул Уилласи-Уилси, крайне обеспокоены политическими и экономическими последствиями конфликта для своих стран, передает издание.

Подполковник Вооруженных сил США Тони Шаффер считает, что Зеленский пытается завлечь в конфликт НАТО, используя ситуацию вокруг возможного контрнаступления ВСУ. По его мнению, украинский лидер прибегнул к тактике «беспомощной барышни» и постоянно говорит о нехватке оружия, чем и пытается заставить НАТО и союзников напрямую участвовать в конфликте.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий