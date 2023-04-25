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26 минут назад

Трамп назвал США «свалкой» из-за миграционной политики Байдена

Никита Бородкин

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал администрацию действующего лидера Джо Байдена за миграционную политику. Как сообщает ТАСС, в распространенном заявлении Трампа о возможном участии Байдена в выборах в 2024 году говорится, что в результате действий властей Соединенные Штаты превратились в «свалку».

Трамп назвал США «свалкой» из-за миграционной политики Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Трамп заявил, что при его руководстве у Соединенных Штатов была самая охраняемая граница в истории, тогда как при Байдене южная граница была «упразднена».

«Миллионы нелегальных мигрантов попадают в наше общество. Многие из этих людей очень опасны. Мы как свалка. Наши города наводнены бездомными, наркоманами и жестокими преступниками», — заявил он.

Также экс-президент заявил, что результатом президентского срока Байдена стала сильнейшая за последние годы инфляция и «катастрофа в Афганистане». Трамп также отметил, что политика действующего главы США поставила мир «на грань третьей мировой войны».

Напомним, что выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Трамп заявил в ноябре 2022 года о вступлении в борьбу за высший государственный пост. По сведениям газеты The New York Times, Байден может заявить о намерении участвовать в президентской гонке сегодня, 25 апреля.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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