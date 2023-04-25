Трамп назвал США «свалкой» из-за миграционной политики Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал администрацию действующего лидера Джо Байдена за миграционную политику. Как сообщает ТАСС, в распространенном заявлении Трампа о возможном участии Байдена в выборах в 2024 году говорится, что в результате действий властей Соединенные Штаты превратились в «свалку».

Трамп заявил, что при его руководстве у Соединенных Штатов была самая охраняемая граница в истории, тогда как при Байдене южная граница была «упразднена».

«Миллионы нелегальных мигрантов попадают в наше общество. Многие из этих людей очень опасны. Мы как свалка. Наши города наводнены бездомными, наркоманами и жестокими преступниками», — заявил он.

Также экс-президент заявил, что результатом президентского срока Байдена стала сильнейшая за последние годы инфляция и «катастрофа в Афганистане». Трамп также отметил, что политика действующего главы США поставила мир «на грань третьей мировой войны».