Spiegel: эвакуация из Судана обойдется бюджету Германии в €22,4 млн

Операция Вооруженных сил ФРГ по эвакуации из Судана должна быть завершена до 31 мая, в ней будут участвовать 1,6 тыс. военнослужащих.
Всего на нее планируется потратить €22,4 млн, сообщил во вторник на своем сайте журнал Der Spiegel.
По его данным, Вооруженные силы ФРГ после обострения обстановки в Судане эвакуировали оттуда около 500 человек.
Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования (спецназ) Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти), являющимся его заместителем в этом органе.