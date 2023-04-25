Spiegel: эвакуация из Судана обойдется бюджету Германии в €22,4 млн

Операция Вооруженных сил ФРГ по эвакуации из Судана должна быть завершена до 31 мая, в ней будут участвовать 1,6 тыс. военнослужащих.

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Всего на нее планируется потратить €22,4 млн, сообщил во вторник на своем сайте журнал Der Spiegel.

По его данным, Вооруженные силы ФРГ после обострения обстановки в Судане эвакуировали оттуда около 500 человек.