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1 час назад

Spiegel: эвакуация из Судана обойдется бюджету Германии в €22,4 млн

ТАСС

Операция Вооруженных сил ФРГ по эвакуации из Судана должна быть завершена до 31 мая, в ней будут участвовать 1,6 тыс. военнослужащих.

Spiegel: эвакуация из Судана обойдется бюджету Германии в €22,4 млн
Фото: ТАСС / EPAТАСС / EPA

Всего на нее планируется потратить €22,4 млн, сообщил во вторник на своем сайте журнал Der Spiegel.

По его данным, Вооруженные силы ФРГ после обострения обстановки в Судане эвакуировали оттуда около 500 человек.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования (спецназ) Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти), являющимся его заместителем в этом органе.

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