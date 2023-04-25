CTV News: в Канаде пожалели о закрытии воздушного пространства РФ

Закрытие российского воздушного пространства в 2022 году нанесло удар не только по европейским авиаперевозчикам, но и по канадским. Об этом сообщает CTV News.

Евросоюз с 27 февраля 2022 года ввел запрет на полеты российских самолетов над всей территорией блока, воздушное пространство для России закрыли и другие западные страны. РФ вела аналогичный запрет для авиаперевозчиков из западных стран.

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Также санкции против РФ распространились на самолеты российских компаний.

Европейские авиакомпании оказались в числе наиболее пострадавших, им пришлось перенаправлять самолеты, чтобы те облетали Россию и добирались до Азии и некоторых частей Ближнего Востока.

Но пострадали и канадские авиаперевозчики: канадские самолеты, направляющиеся в Восточную и Южную Азию, вынуждены ежедневно облетать российское воздушное пространство.

Это означает более долгие рейсы, более высокие затраты на топливо и рабочую силу и, в конечном итоге, более высокие тарифы для пассажиров на фоне стремительного роста инфляции и уже и так подорожавших международных поездок.

«Это определенно негативная ситуация для авиакомпаний США и Канады. Определенно, это проблема», - подчеркнула Хелан Беккер, авиационный аналитик TD Cowen.

Бывший главный операционный директор Air Canada Дункан Ди назвал оптимальным маршрутом полета между Канадой и Юго-Восточной Азией проход через части воздушного пространства России, от точки, расположенной к северу от Корейского полуострова, и затем вниз.

Скорректированные на фоне украинского кризиса маршруты на десять процентов длиннее, чем старые. Это относится к рейсам из Ванкувера в Гонконг или из Торонто в Дели, сказал Роберт Коконис, президент консалтинговой фирмы AirTrav Inc.

При этом стоимость авиакеросина в объеме 2,68 доллара (чуть более 218 рублей) за галлон (около 3,7 литра) в марте означает, что цены сейчас на 41 процент выше по сравнению с четырьмя годами ранее. Все это увеличивает стоимость авиабилета для потребителя.