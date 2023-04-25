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На ЗАЭС занялись поиском альтернативы Днепровской ЛЭП

На ЗАЭС уже занимаются поиском альтернативы Днепровской ЛЭП, сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Об этом пишет ТАСС.

На ЗАЭС занялись поиском альтернативы Днепровской ЛЭП
© РИА Новости

По его словам, в этом вопросе Украина выбрала политику ядерного шантажа, а линии электропередачи стали инструментом для этого.

«Мы не сидим и не ждем, когда они в очередной раз придумают новый метод шантажа. Конечно, мы страхуемся, продумываем, готовим эти варианты, делаем это просто тихо», - добавил Карчаа.

При этом он подчеркнул, что степень готовности этих идей разная.

Ранее Карчаа заявил, что для того, чтобы обеспечить безопасность ЗАЭС линия соприкосновения должна находиться минимум расстоянии в 300 км от Энергодара. Он также подчеркнул, что в настоящее время возможность катастрофы на станции исключена. Однако это продлится до тех пор, пока «дяди из Пентагона» не поставят киевскому режиму более дальнобойное оружие.

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