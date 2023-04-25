На ЗАЭС занялись поиском альтернативы Днепровской ЛЭП
На ЗАЭС уже занимаются поиском альтернативы Днепровской ЛЭП, сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, в этом вопросе Украина выбрала политику ядерного шантажа, а линии электропередачи стали инструментом для этого.
«Мы не сидим и не ждем, когда они в очередной раз придумают новый метод шантажа. Конечно, мы страхуемся, продумываем, готовим эти варианты, делаем это просто тихо», - добавил Карчаа.
При этом он подчеркнул, что степень готовности этих идей разная.
Ранее Карчаа заявил, что для того, чтобы обеспечить безопасность ЗАЭС линия соприкосновения должна находиться минимум расстоянии в 300 км от Энергодара. Он также подчеркнул, что в настоящее время возможность катастрофы на станции исключена. Однако это продлится до тех пор, пока «дяди из Пентагона» не поставят киевскому режиму более дальнобойное оружие.