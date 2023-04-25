$81.27-0.2189.46+0.11

Посол ЮАР назвал шокирующим подход Канады к украинскому кризису

1

Посол ЮАР в Оттаве Риаз Шейк назвал «шокирующим» решение Канады не участвовать в поиске мирного выхода из украинского кризиса. Об этом сообщает Toronto Sun.

Посол ЮАР назвал шокирующим подход Канады к украинскому кризису
© globallookpress.com

«Нас шокирует, что мы не можем вести диалог с Канадой по Украине», - подчеркнул дипломат.

Шейк призвал Канаду помочь в прекращении украинского кризиса, заявив, что поставки оружия Киеву лишь продлят конфликт, усугубляющий голод в развивающихся странах.

«У мирового сообщества есть все инструменты, чтобы остановить этот конфликт, но мы просто не хотим», - сказал Риаз Шейк.

По его мнению, Россия «должна быть привлечена к ответственности». В то же время дипломат заявил, что Канада делает неверный выбор.

«Я просто надеюсь, что они [власти Канады - прим.ред.] могли бы остановиться на мгновение и подумать о том, как много Канада внесла в мир во всем мире. И зачем это выбрасывать?» - заключил Шейк.

ЮАР входит в число 32 стран, которые воздержались при голосовании за резолюцию ООН, критикующую Россию из-за украинского кризиса.

В то же время Канада и другие страны G7 заявили, что будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Toronto Sun подчеркивает, что большая часть населения мира живет в странах, которые отказались от прямого осуждения России.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий