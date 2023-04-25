Посол ЮАР назвал шокирующим подход Канады к украинскому кризису

Посол ЮАР в Оттаве Риаз Шейк назвал «шокирующим» решение Канады не участвовать в поиске мирного выхода из украинского кризиса. Об этом сообщает Toronto Sun.

«Нас шокирует, что мы не можем вести диалог с Канадой по Украине», - подчеркнул дипломат.

Шейк призвал Канаду помочь в прекращении украинского кризиса, заявив, что поставки оружия Киеву лишь продлят конфликт, усугубляющий голод в развивающихся странах.

«У мирового сообщества есть все инструменты, чтобы остановить этот конфликт, но мы просто не хотим», - сказал Риаз Шейк.

По его мнению, Россия «должна быть привлечена к ответственности». В то же время дипломат заявил, что Канада делает неверный выбор.

«Я просто надеюсь, что они [власти Канады - прим.ред.] могли бы остановиться на мгновение и подумать о том, как много Канада внесла в мир во всем мире. И зачем это выбрасывать?» - заключил Шейк.

ЮАР входит в число 32 стран, которые воздержались при голосовании за резолюцию ООН, критикующую Россию из-за украинского кризиса.

В то же время Канада и другие страны G7 заявили, что будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».