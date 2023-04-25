Politico: предвыборной кампанией Байдена будет руководить его советница

Предполагается, что Байден может объявить официально о своем выдвижении в кандидаты на второй срок во вторник, 26 апреля. В этот же день Родригес должна быть номинирована на главу предвыборной кампании — на данный момент, она занимается вопросами межведомственного взаимодействия в Белом доме.