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Politico: предвыборной кампанией Байдена будет руководить его советница Джули Родригес

Предвыборной кампанией действующего президента США Джо Байдена будет руководить его советница, Джули Чавес Родригес, сообщает газета Politico.

Politico: предвыборной кампанией Байдена будет руководить его советница
© Газета.Ru

Предполагается, что Байден может объявить официально о своем выдвижении в кандидаты на второй срок во вторник, 26 апреля. В этот же день Родригес должна быть номинирована на главу предвыборной кампании — на данный момент, она занимается вопросами межведомственного взаимодействия в Белом доме.

Издание приводит справку: Родригес — внучка правозащитника Сесара Чавеса, на данный момент она является самым высокопоставленным членом администрации Байдена из числа латиноамериканцев.

Уточняется, что заместителем Родригес станет Квентин Фулкс, ранее работавший над избирательной программой демократа Рафаэля Уорнока на выборах в Сенат Конгресса США.

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