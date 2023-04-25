В США назвали условие для окончания помощи Украине

«Окно», позволяющее Украине одержать победу в конфликте с Россией, не может всегда оставаться открытым. С таким мнением выступили журналисты американской газеты The New York Times.

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Помощь Украине

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Авторы NYT назвали условие для прекращения помощи Украине и допустили, что Киев может лишиться западной поддержки при провале контрнаступления ВСУ.

По мнению журналистов, после наступления ВСУ в ближайшем будущем Запад вряд ли сможет снова увеличить военный потенциал Киева, как сделал это для подготовки к операции. Западные страны не обладают необходимым для Украины количеством техники, а внутреннее производство не удовлетворит потребности страны до следующего года.

Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник призвал увеличить десятикратно военную помощь Киеву. Для этого он попросил западных партнеров выделить на поставки оружия стране один процент ВВП.

Позиция Запада

Страны Евросоюза расходятся в вопросах расходов на помощь Украине. В частности, организации спорят относительно планов совместного выделения 1 миллиарда евро — 1,1 миллиарда долларов— на закупку боеприпасов для ВСУ. В конце марта страны Евросоюза также утвердили план передачи Украине миллиона снарядов в ближайшие 12 месяцев.

Общая стоимость переданных Украине вооружений превысила 13 миллиардов евро, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Он отметил, что страны Европы также подготовили более 16 тысяч украинских солдат и планируют увеличить этот показатель до 30 тысяч до конца текущего года.

13 миллиардов евро стоит поставленное Евросоюзом оружие для ВСУ

При этом американские политики все чаще стали обращаться к президенту страны Джо Байдену с призывом прекратить помогать Украине. В частности, с таким требованием выступил конгрессмен-республиканец Пол Госар.

Он подчеркнул, что страна уже потратила около 200 миллиардов долларов налогоплательщиков, спонсируя прокси-войну на Украине.

До этого 19 конгрессменов от Республиканской партии США призвали Байдена прекратить помогать Украине. По их мнению, поддержка Киева на фоне усиления санкционного давления на Москву «грозит дальнейшей эскалацией конфликта». Политики также выступили против всех будущих пакетов, если они не будут направлены на скорейшее дипломатическое завершение конфликта.

Контрнаступление ВСУ

Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал, что контрнаступление ВСУ может начаться уже летом. Позже он объявил о проведении операции в ближайшее время. Он объяснил ее цели и подчеркнул, что Киев намерен захватить территорию Крыма и Донбасса и вернуть границы страны 1991 года.

При этом американский журнал Newsweek со ссылкой на данные из слитых секретных документов Пентагона сообщил, что контрнаступление украинской армии назначено на 30 апреля.