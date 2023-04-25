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Маск двумя словами отреагировал на статью Politico о наступлении Украины

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Американский миллиардер Илон Маск посчитал статью издания Politico о подготовке США к последствиям неудачного контрнаступления Украины «содержательной». Об этом пишет РИА Новости.

Маск двумя словами отреагировал на статью Politico о наступлении Украины
© ТАСС

Как говорится в публикации, администрация президента Джо Байдена опасается критики в сторону главы американского государства, если контрнаступление Украины закончится провалом. При этом критика может последовать как от граждан США, так и от всей мировой общественности. Союзники Вашингтона тоже могут высказать свое недовольство или вовсе разорвать сотрудничество.

Американский предприниматель и друг Илона Маска Дэвид Сакс обратил внимание на эту статью в своем Twitter и напомнил, что еще недавно власти США говорили о неминуемости победы Киева. Теперь эта же администрация опасается провала и критики, подчеркнул он.

«Содержательная статья», — отметил Маск в своем комментарии на пост Сакса.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев начнет контрнаступление летом. Затем он перестал упоминать сезон, но заверил, что армия Украины пойдет в атаку «в ближайшее время». Ряд СМИ сообщал, что Украина планирует начать наступление 30 апреля, однако эксперты не советуют верить этим сообщениям. Вашингтон и Киев могут дезинформировать общественность, чтобы добиться эффекта неожиданности и ошеломить противника внезапным нападением.

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