Маск двумя словами отреагировал на статью Politico о наступлении Украины

Американский миллиардер Илон Маск посчитал статью издания Politico о подготовке США к последствиям неудачного контрнаступления Украины «содержательной». Об этом пишет РИА Новости.

Как говорится в публикации, администрация президента Джо Байдена опасается критики в сторону главы американского государства, если контрнаступление Украины закончится провалом. При этом критика может последовать как от граждан США, так и от всей мировой общественности. Союзники Вашингтона тоже могут высказать свое недовольство или вовсе разорвать сотрудничество.

Американский предприниматель и друг Илона Маска Дэвид Сакс обратил внимание на эту статью в своем Twitter и напомнил, что еще недавно власти США говорили о неминуемости победы Киева. Теперь эта же администрация опасается провала и критики, подчеркнул он.

«Содержательная статья», — отметил Маск в своем комментарии на пост Сакса.