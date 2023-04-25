Япония временно закрыла посольство в Судане

"В связи со стремительно ухудшающейся обстановкой в области безопасности весь персонал посольства был эвакуирован в Республику Джибути. Посольство в Судане было временно закрыто, временный консульский отдел был открыт в Джибути, где продолжает предоставлять соответствующие услуги", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.