Япония временно закрыла посольство в Судане

Министерство иностранных дел Японии приняло решение временно закрыть посольство в Судане. Об этом во вторник объявил японский МИД.
"В связи со стремительно ухудшающейся обстановкой в области безопасности весь персонал посольства был эвакуирован в Республику Джибути. Посольство в Судане было временно закрыто, временный консульский отдел был открыт в Джибути, где продолжает предоставлять соответствующие услуги", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Накануне Япония на военном самолете эвакуировала из Судана 45 своих граждан и членов их семей.