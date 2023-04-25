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Япония временно закрыла посольство в Судане

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Министерство иностранных дел Японии приняло решение временно закрыть посольство в Судане. Об этом во вторник объявил японский МИД.

Япония временно закрыла посольство в Судане
© ТАСС

"В связи со стремительно ухудшающейся обстановкой в области безопасности весь персонал посольства был эвакуирован в Республику Джибути. Посольство в Судане было временно закрыто, временный консульский отдел был открыт в Джибути, где продолжает предоставлять соответствующие услуги", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Накануне Япония на военном самолете эвакуировала из Судана 45 своих граждан и членов их семей.

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