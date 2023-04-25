$81.27-0.2189.46+0.11

Запорожская АЭС перейдет на российские стандарты работы к 2030 году

Работа на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) будет полностью переведена на российские стандарты к 2030 году, заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Об этом пишет ТАСС.

Запорожская АЭС перейдет на российские стандарты работы к 2030 году
© globallookpress.com

По его словам, планы по модернизации и развитию объекта достаточно масштабные. Сейчас на станции идут процессы анализа, детализации и подготовки соответствующих производственных процессов к запуску.

«Я думаю, перевод Запорожской АЭС на российские стандарты состоится к 2030 году», — подчеркнул Карчаа.

Он уточнил, что процесс перехода запущен, идет активно и последовательно. Карчаа отметил, что Киев вкладывался в развитие ЗАЭС только на словах. Он объяснил, что переход на российские стандарты займет около семи лет, так как в атомной сфере очень много нюансов.

Ранее министерство энергетики США предупредило российскую госкорпорацию «Росатом» о том, что на ЗАЭС находятся американские технологии и техническая информация, которая подлежит контролю со стороны Вашингтона.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий