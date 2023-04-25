Запорожская АЭС перейдет на российские стандарты работы к 2030 году

Работа на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) будет полностью переведена на российские стандарты к 2030 году, заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, планы по модернизации и развитию объекта достаточно масштабные. Сейчас на станции идут процессы анализа, детализации и подготовки соответствующих производственных процессов к запуску.

«Я думаю, перевод Запорожской АЭС на российские стандарты состоится к 2030 году», — подчеркнул Карчаа.

Он уточнил, что процесс перехода запущен, идет активно и последовательно. Карчаа отметил, что Киев вкладывался в развитие ЗАЭС только на словах. Он объяснил, что переход на российские стандарты займет около семи лет, так как в атомной сфере очень много нюансов.