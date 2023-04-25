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Администрация Байдена усомнилась в успехе контрнаступления ВСУ

Ряд американских чиновников в администрации президента США Джо Байдена считают, что российская армия настолько закрепилась на Украине, что контрнаступление ее вооруженных сил (ВСУ) не будет иметь успеха. Об этом в понедельник сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Администрация Байдена усомнилась в успехе контрнаступления ВСУ
© ТАСС

Журналисты уточнили, что администрация Байдена готовится к тому, что контрнаступление Украины может не оправдать ожиданий. В таком случае, по их мнению, критики внутри страны и союзники за рубежом разочаруются и в Соединенных Штатах.

«Если Украина не сможет значительно выиграть на поле боя, неизбежно встанет вопрос о том, не пора ли путем переговоров прекратить боевые действия», — усомнился в успехах ВСУ Ричард Хаас, президент Совета по международным отношениям.

Издание привело данные разведки США, которая указывает, что Украина не имеет возможности вытолкнуть российские войска с позиций. В связи с этим Киев может рассмотреть возможность корректировки своих целей, так как более скромную цель, возможно, будет легче преподнести как победу, пишет издание.

Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что вряд ли контрнаступление ВСУ состоится раньше середины лета, поскольку у них нет необходимой для этого военной техники.

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