Администрация Байдена усомнилась в успехе контрнаступления ВСУ

Ряд американских чиновников в администрации президента США Джо Байдена считают, что российская армия настолько закрепилась на Украине, что контрнаступление ее вооруженных сил (ВСУ) не будет иметь успеха. Об этом в понедельник сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

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Журналисты уточнили, что администрация Байдена готовится к тому, что контрнаступление Украины может не оправдать ожиданий. В таком случае, по их мнению, критики внутри страны и союзники за рубежом разочаруются и в Соединенных Штатах.

«Если Украина не сможет значительно выиграть на поле боя, неизбежно встанет вопрос о том, не пора ли путем переговоров прекратить боевые действия», — усомнился в успехах ВСУ Ричард Хаас, президент Совета по международным отношениям.

Издание привело данные разведки США, которая указывает, что Украина не имеет возможности вытолкнуть российские войска с позиций. В связи с этим Киев может рассмотреть возможность корректировки своих целей, так как более скромную цель, возможно, будет легче преподнести как победу, пишет издание.