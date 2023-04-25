Украинские военные обратились к Зеленскому с просьбой

Украинские военнопленные обратились к главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой ускорить процесс обмена с Россией. Об этом пишет газета «Известия».

Военнослужащие рассказали, что находятся в плену уже больше года, и за все это время вопрос об их отправке на родину продолжал висеть нерешенным. Стороны не готовы менять даже тяжело раненых военнопленных.

«Мы выполняли свой приказ, в Мариуполе мы стояли до конца. Мы не сделали ни шагу назад. По вашему приказанию мы сдались в плен. <...> Мы не хотим больше воевать, мы хотим домой», — заявил один из украинских солдат.

Издание подчеркивает, что ежемесячно Россия берет в плен порядка 30 человек, а обменивает лишь пятерых-шестерых. Некоторых солдат стороны обменивают достаточно быстро, например, бойцов из отряда специального назначения «Азов» (на территории РФ признана террористической), однако это скорее исключение, чем правило.