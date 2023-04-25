В ООН попросили журналистов не носить значки с призывом освободить Гершковича

Представители отдела по аккредитации и внешним связям ООН попросили журналистов не носить значки с призывом Free Evan ("Освободите Эвана"), которые раздавал один из представителей западной прессы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Несколько журналистов взяли значки, после чего представитель охраны попросил прекратить их раздачу, потому что распространение подобных материалов в ООН запрещено. Затем с аналогичной просьбой к представителям прессы обратились представители отдела по аккредитации, указав, что такая политическая активность в ООН не допускается. Некоторые журналисты сняли значки, но другие оставили, сославшись на то, что речь идет не о политических заявлениях, а о гуманитарном вопросе.

В ООН 25 апреля находится глава МИД РФ Сергей Лавров. На 13:00 (20:00 мск) запланирована пресс-конференция министра, в которой собирается участвовать ряд надевших значки журналистов.