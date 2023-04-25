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Вучич анонсировал изменения во внешней политике Сербии после голосования в СЕ по Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что во внешней политике страны произойдут глубокие и существенные изменения после вчерашнего голосования в Совете Европы по вопросу членства Косова в этой организации. Об этом сообщает агентство Tanjug.

Вучич анонсировал изменения во внешней политике Сербии после голосования в СЕ по Косово
© Газета.Ru

При этом он заявил, что Сербия не должна «отрубать себе руки» и разрывать отношения со всеми в мире.

«Спасибо Венгрии, Испании, Кипру, Румынии, Азербайджану, Грузии, людям, которые поддерживали международное публичное право и Устав ООН. Мы не должны забывать, что они сделали для нас, и мы всегда должны знать, что эти страны на первом месте», - сказал Вучич.

Вучич заявил о нежелании Сербии вступать в конфликт с НАТО

Ранее глава МИД Сербии, первый вице-премьер Ивица Дачич заявил, что Украина «неприятно удивила» сербов позицией по Косово. Глава сербского МИД заявил, что Белград пересмотрит отношение к территориальной целостности Украины, так как позиция Сербии всегда строилась на взаимности.

Накануне 33 из 46 членов Совета Европы поддержали решение о начале процедуры рассмотрения просьбы Косово о членстве в Совете Европы, семеро выступили против, пятеро воздержались, а одна страна не участвовала в голосовании.

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