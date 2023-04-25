Вучич анонсировал изменения во внешней политике Сербии после голосования в СЕ по Косово
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что во внешней политике страны произойдут глубокие и существенные изменения после вчерашнего голосования в Совете Европы по вопросу членства Косова в этой организации. Об этом сообщает агентство Tanjug.
При этом он заявил, что Сербия не должна «отрубать себе руки» и разрывать отношения со всеми в мире.
Ранее глава МИД Сербии, первый вице-премьер Ивица Дачич заявил, что Украина «неприятно удивила» сербов позицией по Косово. Глава сербского МИД заявил, что Белград пересмотрит отношение к территориальной целостности Украины, так как позиция Сербии всегда строилась на взаимности.
Накануне 33 из 46 членов Совета Европы поддержали решение о начале процедуры рассмотрения просьбы Косово о членстве в Совете Европы, семеро выступили против, пятеро воздержались, а одна страна не участвовала в голосовании.