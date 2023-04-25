Украинские военные обратились к Зеленскому с просьбой

«По вашему приказанию мы сдались в плен. <…> Владимир Александрович [Зеленский], просим вас не затягивать процесс обмена. <…> У нас здесь очень много раненых и увеченных. Мы не хотим больше воевать, мы хотим домой. Обменяйте нас, пожалуйста. <…> Мне кажется, мы и так уже очень много сидим, больше года в плену», — сказал один из пленных военнослужащих 56-й бригады 23-го батальона ВСУ Сергей, передает «РенТВ».