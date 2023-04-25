МИД Египта подтвердил сообщения о гибели дипломата в Судане

По данным министерства, помощник атташе по административным вопросам погиб, когда направлялся из своего дома в штаб-квартиру египетского посольства в Судане. Министерство иностранных дел заявило, что дипломат погиб "при исполнении долга". Подробности об этом МИД не привел и не обвинил ни одну из сторон конфликта в произошедшем.