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МИД Египта подтвердил сообщения о гибели дипломата в Судане

МИД Египта сообщил о гибели диплома в Судане, передает РИА Новости.

МИД Египта подтвердил сообщения о гибели дипломата в Судане
© Unsplash

По данным министерства, помощник атташе по административным вопросам погиб, когда направлялся из своего дома в штаб-квартиру египетского посольства в Судане. Министерство иностранных дел заявило, что дипломат погиб "при исполнении долга". Подробности об этом МИД не привел и не обвинил ни одну из сторон конфликта в произошедшем.

Ранее СМИ писали, что в МИД Египта опровергли сообщения о гибели дипломата, ссылаясь на заявление египетского посла Хани Салаха. Подчеркивалось, что со всеми членами египетской дипмиссии все в порядке. До этого телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя Вооруженных сил Судана сообщал о гибели помощника военного атташе Египта в Хартуме при обстреле автомобиля.

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