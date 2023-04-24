В брошенных у посольства РФ в США чемоданах оказались личные вещи

В двух брошенных около посольства России в Вашингтоне чемоданах находились личные вещи, ничего подозрительного и никаких взрывных устройств найдено не было. Об этом ТАСС сообщили в диппредставительстве РФ в США.

«Дорогу открыли. Взрывотехники посмотрели, ничего подозрительного не нашли, в чемоданах оказались личные вещи, взрывных устройств не было. Ситуация стабилизировалась, обстановка спокойная», — сообщили в посольстве.

Также там ответили на вопрос о виновнице произошедшего. В посольстве указали, что ее еще не нашли.