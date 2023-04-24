$81.27-0.2189.46+0.11

В брошенных у посольства РФ в США чемоданах оказались личные вещи

В двух брошенных около посольства России в Вашингтоне чемоданах находились личные вещи, ничего подозрительного и никаких взрывных устройств найдено не было. Об этом ТАСС сообщили в диппредставительстве РФ в США.

В брошенных у посольства РФ в США чемоданах оказались личные вещи
© globallookpress.com

«Дорогу открыли. Взрывотехники посмотрели, ничего подозрительного не нашли, в чемоданах оказались личные вещи, взрывных устройств не было. Ситуация стабилизировалась, обстановка спокойная», — сообщили в посольстве.

Также там ответили на вопрос о виновнице произошедшего. В посольстве указали, что ее еще не нашли.

Ранее сообщалось, что здание дипмиссии оцепили взрывотехники из-за двух подозрительных чемоданов. Отмечалось, что их оставила женщина «азиатской наружности».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий