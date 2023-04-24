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Боррель назвал условия ЕС для сотрудничества с другими странами

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Европейский союз (ЕС) будет строить отношения с другими странами в зависимости от их связей, отношения к России и Китаю, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

Боррель назвал условия ЕС для сотрудничества с другими странами
© globallookpress.com

Он назвал условия ЕС для сотрудничества с другими странами.

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Ранее Боррель заявил, что у Евросоюза почти не осталось опций новых санкций против России, все санкционные инструменты уже исчерпаны, поэтому ЕС сосредоточится на помощи Украине. Он добавил, что теперь Брюссель нацелен на решение насущных проблем, связанных с поддержкой Украины, например недостаток артиллерийских 155-миллиметровых боеприпасов.

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