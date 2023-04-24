$81.27-0.2189.46+0.11

У посольства РФ в Вашингтоне перекрыли дороги из-за двух чемоданов

2

В Вашингтоне перекрыли дороги у здания посольства России из-за двух подозрительных чемоданов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что чемоданы принесла неизвестная женщина «азиатской наружности». К посольству были вызваны сотрудники Секретной службы США, а также отряд взрывотехников.

«В 12:43 (19:43 мск) женщина азиатской наружности средних лет <...> у главных ворот оставила два чемодана. Возле них находилась порядка восьми минут, потом спокойно покинула место, где оставила свои вещи», – рассказали диппредставительстве.

В данный момент правоохранительные органы США пытаются найти женщину. Они просматривают данные с камер видеонаблюдения и проводят розыскные мероприятия. В это время взрывотехники проверяют чемоданы на предмет наличия взрывных устройств.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий