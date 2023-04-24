У посольства РФ в Вашингтоне перекрыли дороги из-за двух чемоданов

В Вашингтоне перекрыли дороги у здания посольства России из-за двух подозрительных чемоданов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что чемоданы принесла неизвестная женщина «азиатской наружности». К посольству были вызваны сотрудники Секретной службы США, а также отряд взрывотехников.

«В 12:43 (19:43 мск) женщина азиатской наружности средних лет <...> у главных ворот оставила два чемодана. Возле них находилась порядка восьми минут, потом спокойно покинула место, где оставила свои вещи», – рассказали диппредставительстве.