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Район посольства РФ в США оцеплен из-за двух "подозрительных чемоданов"

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Район посольства России в США оцеплен из-за двух «подозрительных чемоданов», передает РИА Новости со ссылкой на представителя дипмиссии.

По его данным, женщина азиатской внешности оставила два чемодана у здания посольства, постояла какое-то время, а затем покинула место. Секретная служба и взрывотехники оцепили прилегающие улицы и работают на месте.

Ранее в посольство Франции в Москве прислали письмо с неизвестным порошком.

По данным канала, к зданию посольства на Большой Якиманке прибыли оперативные службы. Вещество в конверте должны изъять и отправить на экспертизу.

Также сообщалось, что в посольство Франции в Москве прислали посылку с костями.

По данным канала, во время сканирования коробки внутри обнаружили кости мелкого животного или птицы. Вскрывать ее не стали и вынесли за пределы посольства.

Посылку отправил некий Пьер Нотарианни из Судака. Полиция проводит проверку.

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