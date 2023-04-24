Район посольства России в США оцеплен из-за двух «подозрительных чемоданов», передает РИА Новости со ссылкой на представителя дипмиссии.

По его данным, женщина азиатской внешности оставила два чемодана у здания посольства, постояла какое-то время, а затем покинула место. Секретная служба и взрывотехники оцепили прилегающие улицы и работают на месте.

Ранее в посольство Франции в Москве прислали письмо с неизвестным порошком.

По данным канала, к зданию посольства на Большой Якиманке прибыли оперативные службы. Вещество в конверте должны изъять и отправить на экспертизу.

Также сообщалось, что в посольство Франции в Москве прислали посылку с костями.

По данным канала, во время сканирования коробки внутри обнаружили кости мелкого животного или птицы. Вскрывать ее не стали и вынесли за пределы посольства.