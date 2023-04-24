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МИД Турции призвал продлить зерновую сделку

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Зерновую сделку следует продлить с тем, чтобы не допустить мирового продовольственного кризиса, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом пишет ТАСС.

МИД Турции призвал продлить зерновую сделку
© globallookpress.com

Чавушоглу пояснил, что Анкара находится в тесной координации с ООН по вопросу о выполнении той части соглашения, которая предусматривает экспорт российской сельхозпродукции.

По его словам, турецкие дипломаты также проводят переговоры по обмену пленными между Россией и Украиной. Вместе с тем, подчеркнул министр, эти вопросы относятся к разным сферам.

Турция активно работает над тем, чтобы удовлетворить требования Москвы по зерновой сделке. Он добавил, что если усилия турецких дипломатов увенчаются успехом, то сделка будет продлена.

По его оценке, завершить переговоры необходимо до середины мая, с тем, чтобы не допустить мирового продовольственного кризиса, аналогичного тому, чтобы в период пандемии коронавируса.

Напомним, что летом 2022 года Россия, Турция и Украина, при содействии ООН, заключили зерновую сделку. В ее рамках предусматривались поставки российской и украинской сельхозпродукции. В ноябре сделка была продлена на 120 дней, в марте - на 60.

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Сокращение сроков пролонгации сделки было обусловлено тем, что ее условия были неоднократно нарушены. В частности, зерно направлялось не в беднейшие страны Африки, а в европейские государства.

Кроме того, как отмечали российские официальные лица, так и не заработал аммиакопровод Тольятти - Одесса, а Россия не получила возможность экспортировать зерно и удобрения.

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