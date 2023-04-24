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В ЕС заявили о поддержке Грузии на фоне ситуации в регионе

Евросоюз полностью поддерживает Грузию на фоне сложной ситуации, связанной с региональной безопасностью. Об этом написал в понедельник еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи в Twitter после встречи с главой МИД республики Ильей Дарчиашвили.

В ЕС заявили о поддержке Грузии на фоне ситуации в регионе
© globallookpress.com

"Встретился с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили в рамках Совета ЕС по иностранным делам, чтобы обсудить состояние процесса реформ, в частности реализацию 12 приоритетов. ЕС полностью поддерживает усилия Грузии по обеспечению устойчивости в сложной ситуации, связанной с региональной безопасностью", - написал он.

Дарчиашвили принимает участие в работе Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге. Главная тема заседания - расширение Евросоюза и перспектива членства Грузии. Грузинский министр уже провел переговоры с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. В ходе визита у Дарчиашвили также запланированы двусторонние переговоры с коллегами из разных стран.

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили статус кандидата на вступление в сообщество Молдавии и Украине, но отказали Грузии, признав лишь ее европейскую перспективу. Они дали 12 рекомендаций для предоставления стране статуса кандидата в члены ЕС, среди которых борьба с коррупцией, укрепление верховенства закона, принятие закона против олигархов, улучшение законодательства для избрания омбудсмена.

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