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18 минут назад

В Сербии раскритиковали позицию Украины при голосовании в Совете Европы по Косово

Газета.Ru

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич назвал неприемлемой позицию Украины в Совете Европы при голосовании о членстве Косово в этой организации. Об этом сообщает телеканал РТВ.

В Сербии раскритиковали позицию Украины при голосовании в СЕ по Косово
Фото: Burhan Ozbilici/APBurhan Ozbilici/AP

33 из 46 членов Совета Европы поддержали решение о начале процедуры рассмотрения просьбы Косово о членстве в Совете Европы, семеро выступили против, пятеро воздержались, а одна страна не участвовала в голосовании.

Дачич поблагодарил все страны, которые проголосовали против и показали, что они друзья Сербии. Это Кипр, Испания, Румыния, Азербайджан , Грузия и Венгрия.

При этом он отметил, что в Белграде недовольны позицией Греции и Словакии, а также Боснии и Герцеговины, которые воздержались на голосовании.

«Они принимают непосредственное участие в разрушении территориальной целостности Сербии», — сказал Дачич.

Особо он подчеркнул позицию Украины, которая также воздержалась.

«Посмотрите, сколько у нас проблем с защитой территориальной целостности Украины, сколько мы напрягаемся и голосуем везде и оправдываемся, потому что кто-то обвиняет нас в том, что мы недостаточно поддерживаем территориальную целостность Украины, а Украина голосует с воздержанием, когда речь идет о нашем территориальной целостности. Абсолютно неприемлемо», — сказал глава МИД Сербии.

Он отметил, что Белград не ожидал такого от этих стран. «Я не знаю, чем Сербия это заслужила. И я должен сказать, что это, безусловно, оставит определенные последствия для наших отношений», — сказал Дачич.

В мире,Ивица Дачич,Совет Европы,
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