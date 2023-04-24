В Сербии раскритиковали позицию Украины при голосовании в СЕ по Косово

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич назвал неприемлемой позицию Украины в Совете Европы при голосовании о членстве Косово в этой организации. Об этом сообщает телеканал РТВ.

Фото: Burhan Ozbilici/AP Burhan Ozbilici/AP

33 из 46 членов Совета Европы поддержали решение о начале процедуры рассмотрения просьбы Косово о членстве в Совете Европы, семеро выступили против, пятеро воздержались, а одна страна не участвовала в голосовании.

Дачич поблагодарил все страны, которые проголосовали против и показали, что они друзья Сербии. Это Кипр, Испания, Румыния, Азербайджан , Грузия и Венгрия.

При этом он отметил, что в Белграде недовольны позицией Греции и Словакии, а также Боснии и Герцеговины, которые воздержались на голосовании.

«Они принимают непосредственное участие в разрушении территориальной целостности Сербии», — сказал Дачич.

Особо он подчеркнул позицию Украины, которая также воздержалась.

«Посмотрите, сколько у нас проблем с защитой территориальной целостности Украины, сколько мы напрягаемся и голосуем везде и оправдываемся, потому что кто-то обвиняет нас в том, что мы недостаточно поддерживаем территориальную целостность Украины, а Украина голосует с воздержанием, когда речь идет о нашем территориальной целостности. Абсолютно неприемлемо», — сказал глава МИД Сербии.