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Макрон раскритиковал резонансное высказывание посла КНР во Франции

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Глава Франции Эммануэль Макрон прокомментировал высказывания посла КНР во Франции Лу Шае о бывших республиках СССР. Он пояснил, что дипломатам не следует позволять себе оценочные суждения по спорным вопросам, пишет ТАСС.

Макрон раскритиковал резонансное высказывание посла КНР во Франции
© globallookpress.com

Макрон подчеркнул, что французы знают новейшую историю и выступают за сохранение международно признанных границ.

По его словам, Париж поддерживает своих друзей и союзников, которые в настоящее время являются суверенными государствами.

Президент напомнил, что МИД Франции подробно изложил позицию Парижа по вопросу о международном признании республик, входивших ранее в состав СССР.

Посол Китая во Франции назвал Крым «изначально российским»

Ранее сообщалось, что Лу Шае позволил себе ряд суждений по международной повестке. В частности, он заявил, что Крым до 1954 года был российским, а статус государств, входивших ранее в СССР, не отражен в международных договорах.

Внешнеполитическое ведомство Франции отреагировало на высказывания китайского дипломата. В ведомстве заметили, в частности, что в 1991 году международное сообщество признало Украину в качестве нового государства-члена ООН.

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