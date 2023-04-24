Макрон раскритиковал резонансное высказывание посла КНР во Франции

Глава Франции Эммануэль Макрон прокомментировал высказывания посла КНР во Франции Лу Шае о бывших республиках СССР. Он пояснил, что дипломатам не следует позволять себе оценочные суждения по спорным вопросам, пишет ТАСС.

Макрон подчеркнул, что французы знают новейшую историю и выступают за сохранение международно признанных границ.

По его словам, Париж поддерживает своих друзей и союзников, которые в настоящее время являются суверенными государствами.

Президент напомнил, что МИД Франции подробно изложил позицию Парижа по вопросу о международном признании республик, входивших ранее в состав СССР.

Ранее сообщалось, что Лу Шае позволил себе ряд суждений по международной повестке. В частности, он заявил, что Крым до 1954 года был российским, а статус государств, входивших ранее в СССР, не отражен в международных договорах.