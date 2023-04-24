$81.27-0.2189.46+0.11

ЕС опасается за безопасность своей критической инфраструктуры

1

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз опасается за безопасность своей подводной энергетической и коммуникационной инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС.

ЕС опасается за безопасность своей критической инфраструктуры
© globallookpress.com

Такое заявление Урсула фон дер Ляйен сделала во время пресс-конференции саммита глав государств Северного моря в Остенде. Она также добавила, что Евросоюз сотрудничает по устранению этой проблемы с НАТО. По словам главы Еврокомиссии, защитой критической инфраструктуры занимается специальная экспертная группа.

«Мы создали специальную целевую группу с НАТО, которая занимается комплексным анализом угроз во всех сферах, включая энергетику. Я ожидаю, что результаты ее работы будут представлены на саммите глав государств в июле», – добавила фон дер Ляйен.

Кроме того, глава Еврокомиссии рассказала о подготовке к стресс-тестам энергетики Евросоюза, который будет включать в себя проверку поля ветряков в Северном море. Тест должен будет проверить устойчивость инфраструктуры альянса при наихудших сценариях.

Ранее появилась информация, что Германия хочет, чтобы Урсула фон дер Ляйен пошла на должность главы Еврокомиссии и на второй срок.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий