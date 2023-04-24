ЕС опасается за безопасность своей критической инфраструктуры

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз опасается за безопасность своей подводной энергетической и коммуникационной инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Урсула фон дер Ляйен сделала во время пресс-конференции саммита глав государств Северного моря в Остенде. Она также добавила, что Евросоюз сотрудничает по устранению этой проблемы с НАТО. По словам главы Еврокомиссии, защитой критической инфраструктуры занимается специальная экспертная группа.

«Мы создали специальную целевую группу с НАТО, которая занимается комплексным анализом угроз во всех сферах, включая энергетику. Я ожидаю, что результаты ее работы будут представлены на саммите глав государств в июле», – добавила фон дер Ляйен.

Кроме того, глава Еврокомиссии рассказала о подготовке к стресс-тестам энергетики Евросоюза, который будет включать в себя проверку поля ветряков в Северном море. Тест должен будет проверить устойчивость инфраструктуры альянса при наихудших сценариях.