Армения обратится в суд ООН из-за действий Азербайджана

Армения обратится в Международный суд ООН из-за установки Азербайджаном контрольно-пропускного пункта (КПП) в Лачинском коридоре, который связывает страну с Нагорным Карабахом. Об этом заявил представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян в интервью «Sputnik Армения».

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«Если до этого азербайджанская сторона заявляла об отсутствии влияния на так называемых экоактивистов, что конечно, нигде серьезно не воспринималось, то теперь намного более конкретными действиями нарушается решение суда», — заявил Киракосян.

Представитель Армении имеет в виду решение Международного суда ООН, принятое 22 февраля. Оно обязывает Азербайджан обеспечивать бесперебойное движение граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор до вынесения окончательного решения по иску «Армения против Азербайджана».