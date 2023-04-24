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Армения обратится в суд ООН из-за действий Азербайджана

Армения обратится в Международный суд ООН из-за установки Азербайджаном контрольно-пропускного пункта (КПП) в Лачинском коридоре, который связывает страну с Нагорным Карабахом. Об этом заявил представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян в интервью «Sputnik Армения».

Армения обратится в суд ООН из-за действий Азербайджана
© Lenta.ru

«Если до этого азербайджанская сторона заявляла об отсутствии влияния на так называемых экоактивистов, что конечно, нигде серьезно не воспринималось, то теперь намного более конкретными действиями нарушается решение суда», — заявил Киракосян.

Представитель Армении имеет в виду решение Международного суда ООН, принятое 22 февраля. Оно обязывает Азербайджан обеспечивать бесперебойное движение граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор до вынесения окончательного решения по иску «Армения против Азербайджана».

23 апреля в МИД Армении сообщили о перекрытии коридора азербайджанской стороной. Ведомство указало, что установление КПП в вышеупомянутом месте является серьезным нарушением трехстороннего заявления 2020 года и сделано с целью провести этнические чистки в Нагорном Карабахе.

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